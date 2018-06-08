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Україна подасть заявки ще на два фінали єврокубків

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Президент ФФУ Андрій Павелко анонсував можливість подачі заявки від України на проведення фіналу Ліги Європи та матчу за Суперкубок УЄФА.

За словами Павелка, результат, який продемонструвати Київ під час проведення фіналів ЛЧ дає право України на проведення таких футбольних подій.

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"З ініціативи Президента України Петра Порошенка вже створено відповідний оргкомітет. Ми обов'язково будемо претендувати на проведення цих поєдинків, причому це буде не тільки Київ - також будемо розглядати такі міста, як Харків, Львів, Одеса, Дніпро. Це будуть заявки на роки починаючи з 2020-го, тому що місця проведення попередніх фіналів вже визначені", - наводить слова Павелко прес-служба ФФУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент УЄФА подякував Павелко за фінал Ліги чемпіонів.

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Тема
ФФУ
Особа
Андрій Павелко
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