Гіоане сказав, що буде з уболівальниками "Динамо" після перемог Луческу

Максим Іншаков Футбол 10:51, 25.07.2020 Оновлено: 11:24, 25.07.2020

Колишній півзахисник київського "Динамо" Тіберіу Гіоане заявив, що фанати столичної команди можуть полюбити Луческу, якщо він почне показувати результати в клубі.

Румунський футболіст розповів, що у нього на батьківщині це призначення сприйняли з радістю.

"Футбольний світ у Румунії чекав уже, що Містер прийме команду. Вік? Дивіться на Ібрагімовича або Роналду. Це просто цифри, які змінюються щороку. Я вважаю, що він дуже гарний тренер і професіонал. Я думаю, він принесе багато користі "Динамо". Читав, що це ризикований крок президента, але хто не ризикує, той не виграє. Якщо вболівальники настільки проти Луческу, то вони ще сильніше його любитимуть, коли він виграватиме", – цитує Гіоане телеканал "Футбол".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 липня колишній тренер донецького "Шахтаря" Мірча Луческу став новим головним тренером київського "Динамо" замість відправленого у відставку Олексія Михайличенка.

Також стало відомо, що Мірчі допомагатиме екстренер "Шахтаря" – молдавський фахівець Олександр Спiрiдон.

Одразу після презентації Луческу прокоментував своє призначення на пост тренера "Динамо".

Пізніше ЗМІ повідомили, скільки румун отримуватиме в київській команді.

Після підписання Луческу Олег Блохін заявив, що він у шоці і йому плюнули в душу.

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