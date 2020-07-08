Гімн України перед фіналом Кубка виконає актриса "Жіночого кварталу"
Березня Адамчук (крайня праворуч) виконає гімн України. tv.ua
Учасниця проекту "Жіночий квартал" Марта Адамчук виконає гімн України перед фіналом Кубка.
Марта Адамчук є актрисою "Жіночого кварталу" з моменту його створення. Раніше співачка брала участь і ставала фіналісткою різних талант-шоу й уже не раз виконувала гімн перед важливими спортивними подіями.
"На такому високому рівні я Гімн України ще не виконувала, тому, звичайно, це дуже відповідальна місія", – зізналася учасниця "Жіночого кварталу" в інтерв'ю пресслужбі УАФ.
Марта Адамчук / акценти
За словами Марти, виконати гімн перед футбольним матчем було її давньою мрією.
"У мене тато – затятий уболівальник, і ще в дитинстві я загадала бажання, що коли-небудь порадую його своїм виступом на стадіоні. Нарешті моя мрія здійсниться!" – підсумувала артистка.
Як повідомляв OBOZREVATEL, фінальний матч Кубка України з футболу "Динамо" - "Ворскла" покаже телеканали "Футбол" і "UA: Перший".
Зустріч пройде на харківському ОСК "Металіст" 8 липня. Початок о 21:30. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо – Ворскла.