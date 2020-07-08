Гімн України перед фіналом Кубка виконає актриса "Жіночого кварталу"

Учасниця проекту "Жіночий квартал" Марта Адамчук виконає гімн України перед фіналом Кубка.

Марта Адамчук є актрисою "Жіночого кварталу" з моменту його створення. Раніше співачка брала участь і ставала фіналісткою різних талант-шоу й уже не раз виконувала гімн перед важливими спортивними подіями.

"На такому високому рівні я Гімн України ще не виконувала, тому, звичайно, це дуже відповідальна місія", – зізналася учасниця "Жіночого кварталу" в інтерв'ю пресслужбі УАФ.

Марта Адамчук / акценти

За словами Марти, виконати гімн перед футбольним матчем було її давньою мрією.

"У мене тато – затятий уболівальник, і ще в дитинстві я загадала бажання, що коли-небудь порадую його своїм виступом на стадіоні. Нарешті моя мрія здійсниться!" – підсумувала артистка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фінальний матч Кубка України з футболу "Динамо" - "Ворскла" покаже телеканали "Футбол" і "UA: Перший".

Зустріч пройде на харківському ОСК "Металіст" 8 липня. Початок о 21:30. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо – Ворскла.