Гігант проти ліліпутів: відео неймовірного сольного голу викликало подив у мережі

Михайло Морозов Футбол 11:24, 10.11.2020

Футболіст клубу "Любек" Яспер Фербелен відзначився неймовірним сольним голом у матчі проти ОХЛ, який закінчився з рахунком 4:3 на користь його команди.

Знаменитий футбольний Instagram-канал 433 опублікував на своїй сторінці відео фантастичного проходу з дитячого чемпіонату Бельгії. Футболіст здивував користувачів соціальної мережі не тільки своєю технікою, а й антропометричними даними – він виглядає гігантом на тлі своїх маленьких суперників.

"Якби у Пітера Крауча і Дієго Марадони був син", – підписаний ролик на 433.

Більшість людей, які подивилися відео, не розуміють, чому Фербелен настільки перевершує всіх інших гравців у зрості. Вони засумнівалися в тому, що йому протистоять однолітки.

Користувачі не розуміють, скільки років футболісту
Instagram 433
Вони вважають, що автор голу грає проти дітей значно молодших за нього
Instagram 433

Як повідомляв OBOZREVATEL, у чемпіонаті Англії футболіст забив головою ударом з 25 метрів.

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