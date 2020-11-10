Гігант проти ліліпутів: відео неймовірного сольного голу викликало подив у мережі

Футболіст клубу "Любек" Яспер Фербелен відзначився неймовірним сольним голом у матчі проти ОХЛ, який закінчився з рахунком 4:3 на користь його команди.

Знаменитий футбольний Instagram-канал 433 опублікував на своїй сторінці відео фантастичного проходу з дитячого чемпіонату Бельгії. Футболіст здивував користувачів соціальної мережі не тільки своєю технікою, а й антропометричними даними – він виглядає гігантом на тлі своїх маленьких суперників.

"Якби у Пітера Крауча і Дієго Марадони був син", – підписаний ролик на 433.

Більшість людей, які подивилися відео, не розуміють, чому Фербелен настільки перевершує всіх інших гравців у зрості. Вони засумнівалися в тому, що йому протистоять однолітки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у чемпіонаті Англії футболіст забив головою ударом з 25 метрів.