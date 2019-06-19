Футболіст збірної України Іван Ордець став жертвою цькування в інтернеті, після того, як підписав контракт із московським "Динамо".

Вчинок 26-річного екс-захисника "Шахтаря" називають "гидотою", згадують тисячі убитих на Донбасі, і ховають, як гравця збірної.

"Як чувак із Волновахи, де московські сили здійснили теракт і підірвали "градом" цілий автобус цивільних, може переходити в московське "Динамо", це просто долб..бізм головного мозку. Це бл..ть у голові не поміщається. Хоче забанити – будь ласка, але це якийсь зомбоклуб, якщо їм так там промивають мізки", – пишуть користувачі.

tribuna.com

tribuna.com

tribuna.com

tribuna.com

tribuna.com

tribuna.com

tribuna.com

tribuna.com

tribuna.com

tribuna.com

tribuna.com

tribuna.com

tribuna.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в пітерський "Зеніт" перейшов Ярослав Ракицький. Ще один гравець "Шахтаря" Олег Демченко продовжить кар'єру в казанському "Рубіні".

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!