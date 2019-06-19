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"Гидота": футболіст збірної України поплатився за переїзд до Росії

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Футболіст збірної України Іван Ордець став жертвою цькування в інтернеті, після того, як підписав контракт із московським "Динамо".

Вчинок 26-річного екс-захисника "Шахтаря" називають "гидотою", згадують тисячі убитих на Донбасі, і ховають, як гравця збірної.

"Як чувак із Волновахи, де московські сили здійснили теракт і підірвали "градом" цілий автобус цивільних, може переходити в московське "Динамо", це просто долб..бізм головного мозку. Це бл..ть у голові не поміщається. Хоче забанити – будь ласка, але це якийсь зомбоклуб, якщо їм так там промивають мізки", – пишуть користувачі.

"Гидота": футболіст збірної України поплатився за переїзд до Росії

tribuna.com

"Гидота": футболіст збірної України поплатився за переїзд до Росії

tribuna.com

"Гидота": футболіст збірної України поплатився за переїзд до Росії

tribuna.com

"Гидота": футболіст збірної України поплатився за переїзд до Росії

tribuna.com

"Гидота": футболіст збірної України поплатився за переїзд до Росії

tribuna.com

"Гидота": футболіст збірної України поплатився за переїзд до Росії

tribuna.com

"Гидота": футболіст збірної України поплатився за переїзд до Росії

tribuna.com

"Гидота": футболіст збірної України поплатився за переїзд до Росії

tribuna.com

"Гидота": футболіст збірної України поплатився за переїзд до Росії

tribuna.com

"Гидота": футболіст збірної України поплатився за переїзд до Росії

tribuna.com

"Гидота": футболіст збірної України поплатився за переїзд до Росії

tribuna.com

"Гидота": футболіст збірної України поплатився за переїзд до Росії

tribuna.com

"Гидота": футболіст збірної України поплатився за переїзд до Росії

tribuna.com

Новини
"Довго не роздумував": футболіст збірної України у захваті від переїзду в Росію

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в пітерський "Зеніт" перейшов Ярослав Ракицький. Ще один гравець "Шахтаря" Олег Демченко продовжить кар'єру в казанському "Рубіні".

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Іван Ордець
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Шниперсон Изя
Шниперсон Изя
Конченый ватник!!!!!!!!
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Paranchak Miroslaw
Paranchak Miroslaw
це називається тварюка подібна на людську істоту.
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Стрелков Иван
Стрелков Иван
Тупой ватник в 26 лет попрощался со сборной.
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