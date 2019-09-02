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2 вересня • оновлено в 12:56
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"Гидко дивитися": Алієв розніс гру "Динамо"

1.8т Читати матеріал російською

Екс-футболіст "Динамо" і збірної України Олександр Алієв розкритикував роботу президента київського клубу і підтримав Олександра Хацкевича, який недавно залишив пост головного тренера.

"Гидко дивитися на гру "Динамо", не видно нічого. Всі говорили, що Хацкевич винен, а він ні в чому не винен. Він свою роботу виконав повністю від А до Я. Він багато зробив для покоління "Динамо", яке зараз грає, він багатьом дав дорогу у великий футбол.

Я думаю, він хотів футболістів сильніше, щоб клуб купив. Але президент розповідає, що криза, він намагається, але ніхто не хоче їхати, війна. Але взяти "Шахтар", футболісти ж їдуть, грають, показують, стають чемпіонами, виступають в Лізі чемпіонів, причому непогано. Тут проблема не в тренері, нехай собі питання задасть президент. Чому він не може вмовити хороших футболістів", - сказав Алієв, якого цитує телеканал "Футбол 1/2".

Олександр Алієв

Олександр Алієв

dynamo.kiev.ua

Опальний екс-футболіст "Динамо" провів паралель між своїм поколінням і нинішніми гравцями столичної команди.

"Знаю прекрасно, як було в наш час, коли всі говорили, що Алієв і Мілевський погані, вони гуляють, п'ють. Згоден, я навіть не приховую, було. Але ми виходили на поле і грали, ставали чемпіонами, виступали в Лізі чемпіонів, Лізі Європи. Зараз команда не показує футбол у внутрішньому чемпіонаті, не виходить в ЛЧ, грає внічию з "Олімпіком". Ми, коли програвали, ховалися, щоб нас не побачив президент і вболівальники, це було соромно. А зараз деякі футболісти зіграли внічию і гуляють по ночах", - зазначив Алієв.

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Також Алієв додав, що новий тренер мало що зможе змінити в "Динамо".

"Що може змінити Михайличенко? Він давно працює в клубі, давно знає всю кухню, все, що відбувалося і відбувається в команді. Поставте Зідана, Моуріньо, нічого не зміниться. "Шахтар" вже п'ять років не грає на своєму стадіоні, але тричі став чемпіоном України. Значить, у них йде нормальна робота, вони можуть, президент живе клубом. А ми говоримо, що "Динамо" народна команда. Так зараз вже більше "Шахтар" знають", – сказав Алієв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" в скандальному матчі втратило перемогу над "Зорею" в Прем'єр-лізі.

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Особа
Олександр Алієв
Місце
Україна Київ
Тег
ФК Динамо Київ
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