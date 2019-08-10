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"Геть з пляжу": ультрас "Динамо" влаштували потужний перфоманс на грі з "Шахтарем"

2.5т Читати матеріал російською

Фанати київського "Динамо" на матчі 3-го туру чемпіонату України в Прем'єр-лізі влаштували яскраве шоу в стилі пляжній вечірці.

Ультрас принесли з собою на стадіон надувні круги і рушники, а на трибунах розтягнули величезний банер "Геть з пляжу".

"Геть з пляжу": ультрас "Динамо" влаштували потужний перфоманс на грі з "Шахтарем"

Facebook Анатолія Яворського

"Геть з пляжу": ультрас "Динамо" влаштували потужний перфоманс на грі з "Шахтарем"

Facebook Анатолія Яворського

"Геть з пляжу": ультрас "Динамо" влаштували потужний перфоманс на грі з "Шахтарем"

Facebook Анатолія Яворського

Новини
"Шахтар" забив скандальний гол у матчі з "Динамо"

Нагадаємо, що "Динамо" в неділю, 28 липня, обіграло донецький "Шахтар" і в 8-й раз в історії завоювало Суперкубок України. Матч в Одесі на стадіоні "Чорноморець" завершився з рахунком 2:1.

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Тема
Динамо - Шахтар
Місце
Україна Київ
Теги
ФК Динамо Київ ФК Шахтар
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