Герой ЧС з футболу U-20 розчарувався в українцях: спортивні підсумки 24 червня

Український чемпіон Василь Ломаченко захопив зірок Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC), а герой збірної України U-20 Юхим Конопля відверто розповів, що розчарувався через реакцію співвітчизників на перемогу команди на ЧС.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 24 червня.

Крім того, екс-суперник Василя Ломаченка кубинець Гільєрмо Рігондо здобув спірну перемогу нокаутом. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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