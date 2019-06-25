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Герой ЧС з футболу U-20 розчарувався в українцях: спортивні підсумки 24 червня

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Український чемпіон Василь Ломаченко захопив зірок Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC), а герой збірної України U-20 Юхим Конопля відверто розповів, що розчарувався через реакцію співвітчизників на перемогу команди на ЧС.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 24 червня.

Крім того, екс-суперник Василя Ломаченка кубинець Гільєрмо Рігондо здобув спірну перемогу нокаутом. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Тема
Олімпіада-2026
Особи
Василь ЛомаченкоГільєрмо Рігондо
Теги
Молодіжна збірна України з футболуФК Шахтар
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