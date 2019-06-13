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"Герої!" Ярмоленко захопився збірною України U-20

7.9тЧитати матеріал російською

Лідер національної збірної України Андрій Ярмоленко побажав удачі молодіжній команді у фіналі чемпіонату світу з футболу 2019 року в Польщі.

Коментуючи феєричний виступ підопічних Олександра Петракова, які 15 червня змагатимуться у вирішальному матчі турніру з Південною Кореєю, гравець англійського "Вест Хема" зазначив, що уважно стежить за виступами "жовто-синіх".

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"Звичайно, бажаю їм перед фінальним матчем тільки удачі. Вони вже молодці, герої. Ми за них уболіваємо, переживаємо. Сподіваюся, що вони повернуться з кубком і золотими нагородами", – сказав Ярмоленко в інтерв'ю прес-службі чернігівської "Десни", вихованцем якої він є.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер збірної України U-20 Юхим Конопля відверто розповів про брудну гру італійських футболістів у півфіналі ЧС.

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Особа
Андрій Ярмоленко
Тег
Молодіжна збірна України з футболу
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