"Гент" звільнив тренера, який посварився з Яремчуком: спортивні підсумки 14 вересня

Олександр Чеканов Футбол 09:17, 15.09.2020 Оновлено: 09:18, 15.09.2020

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу поділився своїми очікуваннями від гри Ліги чемпіонів з АЗ, а у Франції футболіст забив гол у стилі карате.

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Крім того, бельгійський "Гент" звільнив тренера, який посварився з українцем Романом Яремчуком. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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