"Гент" зазнав серйозної втрати перед матчем з "Динамо"

Центральний півзахисник "Гента" Свен Кумс пропустить перший матч плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Динамо", який відбудеться в середу, 23 вересня.

Як повідомляє видання voetbalnieuws.be, в одного з лідерів бельгійської команди невелике розтягнення литкового м'яза, яке не дозволить йому брати участь у поєдинках протягом одного-двох тижнів. Його вихід на поле в матчі-відповіді проти українського клубу знаходиться під питанням.

Кумс є капітаном "Гента" і виходив у стартовому складі на всі сім матчів своєї команди в нинішньому сезоні. На його рахунку один гол і три результативні передачі. В останньому поєдинку чемпіонату Бельгії проти "Мускрона" він був вимушено замінений на 31-й хвилині зустрічі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Гент" і "Динамо" вже зустрічалися в кваліфікації Ліги чемпіонів. Тоді український клуб здобув дві перемоги із загальним рахунком 6:1.