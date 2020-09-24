"Гент" – "Динамо": опубліковано відеоогляд матчу

Київське "Динамо" з перемоги стартувало в раунді плей-оф Ліги чемпіонів сезону 2020/2021. У бельгійському Генті підопічні Мірчі Луческу розібралися з однойменним місцевим футбольним клубом.

Матч пройшов за переваги українців, які вже на 9-й хвилині змогли зусиллями Супряги відкрити рахунок. Футболісти "Гента" забили "гол в роздягальню" , проте в кінцівці другого тайму Карлос де Пена оформив переможний результат.

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"Гент" Бельгія – "Динамо" Україна 1:2 (1:1, 0:1)

Голи: 0:1 – 9 Супряга, 1:1 – 41 Кляйндінст, 1:2 – 79 де Пена.

Гент – Руф, Нгаде-Нгаджуі, Пластун, Кастро-Монтес, Нуріу Фортуна, Безус, Оджіджа-Офое (Ботак, 62), Дорш, Овусу, Депуатр (Мохаммаді, 72), Яремчук (Кляйндінст, 25).

Динамо – Бущан, Кендзьора, Миколенко, Караваєв, Забарний, Сидорчук, Буяльський, де Пена, Шапаренко (Шепелєв, 82), Родрігеш (Циганков, 59), Супряга (Вербич, 66).

Попередження: Нуріу Фортуна (13), Родрігеш (31), Безус (50), Оджіджа-Офое (56), Шепелев (87).

Вилучення: Безус (53).

Відзначимо, що бельгійці виставили проти "біло-синіх" трьох футболістів збірної України: Роман Яремчук, Роман Безус та Ігор Пластун.