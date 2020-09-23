"Гент" – "Динамо": онлайн відео голів
У ці хвилини в бельгійському Генті київське "Динамо" проводить перший поєдинок раунду плей-офф Ліги чемпіонів. Матч проти однойменного клубу проходить на "Геламко Арені".
Вже на 9-й хвилині українські футболісти відкрили рахунок. Після красивої атаки Супряга забив у порожні ворота. Арбітр спершу скасував взяття воріт, але VAR визначив, що Влад не був в офсайді.
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"Гент" Бельгія – "Динамо" Україна 1:2
Гол: 0:1 – 9 Супряга.
Голи: 1:1 – 41 Кляйндінст.
Гент – Руф, Нгаде-Нгаджуі, Пластун, Кастро-Монтес, Нуріу Фортуна, Безус, Оджіджа-Офое, Дорш, Овусу, Депуатр, Яремчук (Кляйндінст, 25).
Динамо – Бущан, Кендзьора, Миколенко, Караваєв, Забарний, Сидорчук, Буяльський, де Пена, Шапаренко, Родрігеш, Супряга.
Попередження: Нуріу Фортуна (13), Родрігеш (31), Безус (50).
Відзначимо, що бельгійці виставили проти "біло-синіх" трьох футболістів збірної України: Роман Яремчук, Роман Безус та Ігор Пластун.