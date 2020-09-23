'Гент' – 'Динамо': онлайн відео голів

У ці хвилини в бельгійському Генті київське "Динамо" проводить перший поєдинок раунду плей-оф Ліги чемпіонів. Матч проти однойменного клубу проходить на "Геламко Арені".

Вже на 9-й хвилині українські футболісти відкрили рахунок. Після красивої атаки Супряга забив у порожні ворота. Арбітр спершу скасував взяття воріт, але VAR визначив, що Влад не був в офсайді.

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"Гент" Бельгія – "Динамо" Україна 0:1

Гол: 0:1 – 9 Супряга.

Гент – Руф, Нгаде-Нгаджуі, Пластун, Кастро-Монтес, Нуріу Фортуна, Безус, Оджіджа-Офое, Дорш, Овусу, Депуатр, Яремчук (Кляйндінст, 25).

Динамо – Бущан, Кендзьора, Миколенко, Караваєв, Забарний, Сидорчук, Буяльський, де Пена, Шапаренко, Родрігеш, Супряга.

Попередження: Нуріу Фортуна (13), Родрігеш (31).

Відзначимо, що бельгійці виставили проти "біло-синіх" трьох футболістів збірної України: Роман Яремчук, Роман Безус та Ігор Пластун.