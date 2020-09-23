"Гент" – "Динамо": дивитися онлайн матчу плей-оф Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" в середу, 23 вересня, проведе перший кваліфікаційний матч плей-оф Ліги чемпіонів. Підопічні Мірчі Луческу зіграють на виїзді з бельгійським "Гентом".

Зустріч відбудеться на полі стадіону "Геламко Арена". OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Гент – Динамо. Початок гри – о 22:00 за київським часом.

ДЕ ДИВИТИСЯ ГЕНТ – ДИНАМО

Побачити протистояння можна буде в ефірі телеканалу "Футбол 2", де показ супроводжуватиме традиційна аналітична студія за участю експертів.

Крім того, трансляцію з Гента проведуть російський "Матч! Футбол 1" і білоруський "Білорусь 5".

ПРОГНОЗ НА ГЕНТ – ДИНАМО

Фаворитом першої гри між бельгійцями та українцями вважаються господарі поля, ставки на перемогу яких приймаються з коефіцієнтом 2,45.

Нічия оцінюється показником 3,25. А котирування на успіх київської команди досягають рівня 3,00.

ЛЮДИ В ЧОРНОМУ

Обслуговувати зустріч довірили бригаді арбітрів з Румунії, яку очолить досвідчений Овідіу Хацеган.

Допомагати йому будуть лайнсмени Октавіан Шовре та Себастьян Георге. Роль четвертого рефері виконає Себастьян Колтеск.

Крім того, на матчі буде працювати система відеодопомоги арбітрам, за якою буде стежити італієць Массіміліано Ірраті.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Ігор Суркіс, президент "Динамо":

– "Гент" – хороша, конкурентоспроможна команда. Ми її бачили в минулому році проти "Олександрії". Треба налаштовуватися найсерйознішим чином. Цей крок треба пройти. Це буде важке протистояння у двох іграх. І "Гент" ставить перед собою важку задачу. Ми повинні грати з першої і до останньої хвилини. Давайте не будемо загадувати наперед. Природно, всі хочуть потрапити до Ліги чемпіонів.

Мірча Луческу, головний тренер "Динамо":

– В першу чергу, хочу відзначити, що "Гент" – дуже хороша команда. У неї змінилося два тренери за короткий період. Це складно для будь-якої команди. Те, що "Гент" розпочав свій національний чемпіонат не найкращим чином, і в команді з'явилося 11 нових гравців і стільки ж пішло, ні про що не говорить. Звичайно, для тренера це завжди важко. Але в будь-якому випадку "Гент" – це серйозний суперник. Команда довела це двома перемогами в останніх матчах.

Вім де Деккер, головний тренер "Гента":

– "Динамо" – дуже серйозний суперник. Я оцінюю наші шанси в протистоянні з "Динамо" як досить високі. В українців збалансована команда з хорошим поєднанням молодості та досвіду. Але в той же час я бачу можливості для нас. У мене є хороше передчуття, що ми зможемо зробити щось велике.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

"Гент": Руф – Фортуна, Арсланаджіч, Пластун, Кастро-Монтес – Овусу, Дорш, Кумс – Яремчук, Депуатр, Ботака

"Динамо": Бущан – Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Родрігес, Буяльський, Де Пена – Супряга

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ

"Динамо" і "Гент" вже зустрічалися у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів сезону 2010/11. Тоді кияни виграли вдома 3:0, а потім здобули повторну перемогу в Бельгії 3:1.

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