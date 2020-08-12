Геноцид. У формі справжні бандити! – ексворотар "Локомотива" про протести у Мінську

Колишній воротар московського "Локомотива" Артем Гомелько прокоментував ситуацію з протестними акціями після виборів президента Білорусі.

За словами 30-річного уродженця Жодіно (Мінська область), він є неполітичною людиною, але не може не говорити про те, що відбувається.

"Дуже сумно спостерігати, як озвірілий ОМОН вибігає і б'є звичайних людей, як звірів. На держканалах показують повну маячню. Люди різного віку намагаються мирно виходити в різних містах країни, хочуть справедливих виборів. Немає ніяких координаторів. Буває, що люди просто гуляють по місту, а їх просто беруть і забирають, як злочинців", – цитує Гомелька championat.com.

Гомелько зазначив, що найсумніше, що забирають навіть дітей, б'ють просто так.

"Якийсь геноцид. Люди просто виходять на мирні мітинги! Нікого не ображають, не намагаються нікого грабувати. Довели народ... І це найсумніше. У формі вже навіть не звірі, а справжні бандити", – підсумував футболіст.

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