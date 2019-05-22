"Генк" виставив цінник на зірку збірної України

Один із грандів італійської серії А клуб "Наполі" має серйозний намір укласти контракт з гравцем збірної України, півзахисником бельгійського "Генка" Русланом Малиновським.

За інформацією CalcioNapoli24, команда з Неаполя вже звернулася до керівництва "Генка" з приводу ціни на українського хавбека, який провів хороший сезон і допоміг команді виграти чемпіонський титул.

Руслан Малиновський

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Агент футболіста Сергій Серебренніков не став підтверджувати або спростовувати інформацію журналістів.

"Вартість трансферу? "Генк" оцінює Руслана як мінімум в 10 мільйонів євро. Що стосується "Наполі" або інших команд, то назви я говорити не буду. Скажу лише, що інтерес є від англійських і італійських клубів", - заявив Серебренніков в коментарі CalcioNapoli24Live.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зоряний півзахисник збірної України з футболу Руслан Малиновський близький до переходу в московський "Спартак".

За даними порталу Чемпионат.сom, "червоно-білі" ведуть активні переговори з нинішнім клубом нашого футболіста – бельгійським "Генком". Відзначається, що ймовірність успішного завершення угоди дуже висока.

Агент футболіста Сергій Серебренніков виступив з різкою заявою щодо інформацією російських журналістів, звинувативши їх у брехні.

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