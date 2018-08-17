Гендиректор "Зорі" обматюкав Фонсеку

Генеральний директор луганської "Зорі" Сергій Рафаїлов після виходу команди в плей-офф Ліги Європи на своїй сторінці в Facebook, м'яко кажучи, в непристойний виразах згадав про наставника донецького "Шахтаря" Паулу Фонсеку.

"Чекаю не дочекаюся коментарів від великого фахівця х* секи щодо проходу "Браги", - написав Рафаїлом, а незабаром видалив цей пост з соцмережі, - повідомляє Xsport.

Мабуть, керівнику "Зорі" запала в душу впевненість Фонсекі в тому, що луганчани не зможуть пройти португальську "Брагу" в ЛЄ, про що тренер гірників поділився з журналістами.

Як повідомляв OZREVATEL, футболісти луганської "Зорі" в драматичному матчі вийшли в плей-офф Ліги Європи.