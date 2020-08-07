Гендиректор "Шахтаря" заявив, що українцям потрібно заборонити безкоштовний футбол

Олександр Чеканов Футбол 21:25, 7.08.2020

Генеральний директор донецького "Шахтаря" Сергій Палкін виступив за ідею створення платного спортивного телебачення.

Зокрема, менеджер "гірників" розповів про те, що клуби Прем'єр-ліги України плануютьзапустити телекомпанію для показу матчів чемпіонату.

"Ми всі говоримо про доходи. А коли починаємо предметно обговорювати ці питання з президентами і власниками клубів, то все починає захлинатися. Це найбільша проблема. Сьогодні є ідея створення, скажімо так, УПЛ ТВ, яке б об'єднало всі права клубів. І все ж треба почати з того, щоб заборонити безкоштовний доступ до футболу", – наводить слова Палкіна "Новое время".

Як повідомляв OBOZREVATEL, став відомий новий формат проведення УПЛ і дата старту сезону 2020/2021.

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