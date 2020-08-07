Гендиректор "Шахтаря" заявив, що українцям потрібно заборонити безкоштовний футбол

Сергій Палкін розповів про ідеї створення УПЛ ТВ. ФК "Шахтар"
Генеральний директор донецького "Шахтаря" Сергій Палкін виступив за ідею створення платного спортивного телебачення.
Зокрема, менеджер "гірників" розповів про те, що клуби Прем'єр-ліги України плануютьзапустити телекомпанію для показу матчів чемпіонату.
"Ми всі говоримо про доходи. А коли починаємо предметно обговорювати ці питання з президентами і власниками клубів, то все починає захлинатися. Це найбільша проблема. Сьогодні є ідея створення, скажімо так, УПЛ ТВ, яке б об'єднало всі права клубів. І все ж треба почати з того, щоб заборонити безкоштовний доступ до футболу", – наводить слова Палкіна "Новое время".
Як повідомляв OBOZREVATEL, став відомий новий формат проведення УПЛ і дата старту сезону 2020/2021.