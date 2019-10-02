Гендиректор "Олімпіка" розповів, чий "режим здав Крим і Донбас"

Генеральний директор "Олімпіка" Олексій Антонов заявив, що керівники Донецької та Луганської областей і Криму не винні в тимчасовій окупації Росією українських територій.

Олексій Антонов

"У політиці один бруд. Наскільки розумію, це була здача тими людьми, які сьогодні вже не при владі. Я про режим Порошенка. Це була здача і Донецька, і Криму. Це не залежало від керівників цих регіонів. Зараз розповідають, що Дніпропетровськ відвоювали, в Харкові не допустили. Значить, було вирішено забирати Донецьк. Колона йшла зі Слов'янська, а її ніхто не обстрілював, дали зелене світло. Така ж ситуація з зеленими чоловічками в Криму. Це можна було повернути, але команда з Києва йшла відходити. Наприклад , "Альфі" і СБУ говорили покинути Донецьк. Хоч виконком можна було розібрати за дві секунди", – цитує Антонова tribuna.com.

У коментарях користувачі висміяли безглуздість таких суджень.

"І пофіг, що президентом він став пізніше", "Ясно, зрозуміло. Повний казанок ла*на", – пишуть користувачі.

(C) tribuna.com

(C) tribuna.com

(C) tribuna.com

(C) tribuna.com

(C) tribuna.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, окупанти в кримському місті Судак вирішили залучити місцеву публіку "міжнародним чемпіонатом зі стриптизу".

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