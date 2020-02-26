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26 лютого • оновлено в 18:23
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Гендиректор "Динамо" розповів про паніку в Італії через коронавірус

2.1т
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Гендиректор "Динамо" (Київ) Резо Чохонелідзе, який в цей час перебував в Мілані, розповів про панічні настрої на Апеннінському півострові у зв'язку з поширенням коронавірусу.

"Обстановка в країні ненормальна. Всі програми італійського телебачення починаються з сюжетів про епідемію коронавірусу. Справжня паніка в ЗМІ. Італія зараз на третьому місці за поширенням епідемії. Попереду тільки Китай і Корея. Школи та університети закрили. Магазини теж. Навіть собор Дуомо закритий" , – цитує Резо Чохонелідзе сайт "Чемпіон".

Резо Чохонелідзе

Резо Чохонелідзе

dynamo.kiev.ua

За його словами, про паніку свідчить те, що люди масово атакують супермаркети, скуповуючи товари першої необхідності.

"Народ штурмом брав супермаркет, щоб купити продукти. Штурмували аптеки, хотіли придбати маски. Але вони вже всі продані. Скасували навіть Венеціанський карнавал. Всі спектаклі – теж. Епіцентр зараження знаходиться в 60 кілометрах від Мілана, там закрили на карантин чотири населених пункти. У самому Мілані паніки немає. Але людей на вулицях мало, всі відсиджуються вдома. На вулицях ходять у масках. Бари працюють до шостої вечора", – розповів Чохонелідзе.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через спалах коронавірусу в Італії були скасовані кілька матчів чемпіонату країни з футболу, а поєдинок Ліги Європи "Інтер" – "Лудогорець" пройде без глядачів.

Також стало відомо, що коронавірус торкнувся Ліги чемпіонів, зокрема, були виявлені хворі серед глядачів матчу "Аталанта" – "Валенсія".

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Автор
Денис Карпов
Тема
Коронавірус
Особа
Резо Чохонелідзе
Місце
Італія
Тег
ФК Динамо Київ
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