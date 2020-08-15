Гендиректор БАТЕ викинув свою військову форму і звернувся до силовиків Білорусі

Генеральний директор футбольного клубу БАТЕ Михайло Залевський викинув свою форму офіцера міліції і в віршах звернувся до білоруських силовиків.

Залевський отримав посаду в БАТЕ в березні цього року. До цього він проходив службу в підрозділах по боротьбі з економічними злочинами органів внутрішніх справ.

"Немае сліз дивитися на свавілля кийків і беззаконня сили. Я колишній офіцер і нині соромно через край. Прошу, зупиніться заради миру. Невже вам ні жінок, ні дітей не жаль? Присяги згадайте слова, батьків відвагу, доблесть дідів. Тут немає ворогів, навколо сусіди, дружини і друзі. Задумайтесь, в кого ви спрямовуєте дубину. Переступити через простих людей не можна", - йдеться у відео, яке Залевський опублікував у себе в Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Оксана Смолевська, сестра захисника "Динамо-Брест-1960" Максима Смолевського, який був затриманий в результаті масових протестів в Білорусі, розповіла, що відбувалося в СІЗО.