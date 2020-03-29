Колишній тренер київського "Динамо" Валерій Газзаєв принизливо захопився діями президента Росії Володимира Путіна щодо запобігання епідемії коронавiрусу в країні.

Володимир Путін і Валерій Газзаєв кадр з відео

"Наш президент Володимир Путін закликав суворо дотримуватися вимог, щоб громадяни якомога швидше і з найменшими втратами подолали страшну загрозу. Не випадково він підкреслив, що не можна покладатися на авось. В іншому випадку, на жаль, і нас може чекати сумний сценарій. З огляду на той тиск, який відчуває на собі економіка, держава і уряд роблять все можливе, щоб підтримати доходи громадян", – сказав Газзаєв в інтерв'ю "СЕ".

"Як же він гидкий ...", "А перед вилизування господареві тест на коронавірус здають?", "Виконує свій собачий обов'язок пiдлизати господареві", "У будь-якій незрозумілій ситуації лизни Господарю. Реально пес", - пишуть користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, два роки тому екстренер ЦСКА і збірної Росії, депутат Держдуми Валерій Газзаєв під час прямої лінії з президентом РФ Володимиром Путіним влаштував справжній перфоманс лизоблюдства.

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