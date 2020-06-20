Газзаєв назвав матч "Сочі" – "Ростов" ганьбою російського футболу

Максим Богданов Футбол 19:22, 20.06.2020 Оновлено: 19:25, 20.06.2020

Колишній тренер київського "Динамо", глава комітету у справах національностей Держдуми РФ Валерій Газзаєв розкритикував дії Російської Прем'єр-ліги (РПЛ), пов'язані з матчем "Сочі" - "Ростов".

Знаменитий російський фахівець назвав таку ситуацію величезним іміджевим ударом по російській лізі.

"У даній ситуації у РПЛ були всі повноваження прийняти рішення про перенесення, але замість цього ліга просто самоусунулася, пустила ситуацію на самоплив, що призвело до одного з найганебніших матчів в історії російського футболу", – цитує Газзаєва СЕ.

Валерій Георгійович згоден, що потрібно жорстке і складне рішення.

"Для цього потрібна воля і вміння брати на себе відповідальність – на жаль, ліга в черговий раз виявилася цього позбавлена", – підсумував фахівець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, розгромна перемога футбольного клубу "Сочі", над виступаючим молодіжним складом ФК "Ростовом", викликала бурхливу реакцію в соціальних мережах

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

У Зеленського пригрозили порушникам карантину "ударом по кишені"

У Луцьку від пневмонії померла 5-річна дитина: запідозрили COVID-19

Вінок на могилу батька Порошенка від Офісу Зеленського привезли через 4 години після похорону. Фото

Кравчук: Донбас – чужа територія, там вчать ненависті. Україні не можна чекати

Відмовилися госпіталізувати з температурою 42°: у Рівному помер чоловік із COVID-19. Ексклюзив