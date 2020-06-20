Газзаєв назвав матч "Сочі" – "Ростов" ганьбою російського футболу

Колишній тренер київського "Динамо", глава комітету у справах національностей Держдуми РФ Валерій Газзаєв розкритикував дії Російської Прем'єр-ліги (РПЛ), пов'язані з матчем "Сочі" - "Ростов".

Знаменитий російський фахівець назвав таку ситуацію величезним іміджевим ударом по російській лізі.

"У даній ситуації у РПЛ були всі повноваження прийняти рішення про перенесення, але замість цього ліга просто самоусунулася, пустила ситуацію на самоплив, що призвело до одного з найганебніших матчів в історії російського футболу", – цитує Газзаєва СЕ.

Валерій Георгійович згоден, що потрібно жорстке і складне рішення.

"Для цього потрібна воля і вміння брати на себе відповідальність – на жаль, ліга в черговий раз виявилася цього позбавлена", – підсумував фахівець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, розгромна перемога футбольного клубу "Сочі", над виступаючим молодіжним складом ФК "Ростовом", викликала бурхливу реакцію в соціальних мережах