Газзаєв назвав матч "Сочі" – "Ростов" ганьбою російського футболу
У шести гравців основного складу російського футбольного куба "Ростов" була виявлена коронавірусна інфекція
У зв'язку з цим вся команда і тренерський штаб змушені були піти на двотижневий карантин
"Ростов" просив про перенесення зустрічі, але керівництво "Сочі" відповіло відмовою, через що "Ростову" довелося виставити молодіжний склад
Матч 23-го туру чемпіонату Росії в Прем'єр-лізі "Сочі" – "Ростов" завершився з рахунком 10:1
Олександр Кокорін б'є по м'ячу в матчі 23-го туру РПЛ "Сочі" - "Ростов"
Колишній тренер київського "Динамо", глава комітету у справах національностей Держдуми РФ Валерій Газзаєв розкритикував дії Російської Прем'єр-ліги (РПЛ), пов'язані з матчем "Сочі" - "Ростов".
Знаменитий російський фахівець назвав таку ситуацію величезним іміджевим ударом по російській лізі.
"У даній ситуації у РПЛ були всі повноваження прийняти рішення про перенесення, але замість цього ліга просто самоусунулася, пустила ситуацію на самоплив, що призвело до одного з найганебніших матчів в історії російського футболу", – цитує Газзаєва СЕ.
Валерій Георгійович згоден, що потрібно жорстке і складне рішення.
"Для цього потрібна воля і вміння брати на себе відповідальність – на жаль, ліга в черговий раз виявилася цього позбавлена", – підсумував фахівець.
Як повідомляв OBOZREVATEL, розгромна перемога футбольного клубу "Сочі", над виступаючим молодіжним складом ФК "Ростовом", викликала бурхливу реакцію в соціальних мережах