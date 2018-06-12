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Гаряча красуня з Бельгії стала Міс мундіаль-2018: фото

2.9тЧитати новину російською

Бельгійська студентка Зое Брунет стала переможницею конкурсу Міс мундіаль. Подія пройшла в Німеччині вже в п'ятий раз. Свято краси присвячено прийдешньому чемпіонату світу в Росії, пише Sport.be.

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За звання першої красуні змагаються дівчата з країн-учасниць світової футбольної першості. Цього року серед 32 представниць фавориткою вважалася Міс Німеччини Анахіта Ребайн, проте в підсумку німкеня посіла друге місце.

18-річна бельгійка щиро рада перемозі, чого побажала і національній команді.

Зое Брунет

Instagram

Зое Брунет

Instagram

"Я пишаюся цим званням. Сподіваюся, що збірна Бельгії зробить те ж саме, що і я, і виграє титул на чемпіонаті світу", - прокоментувала свій успіх Зое.

За перемогу дівчина здобула 3 500 євро призових.

Зое Брунет

Instagram

Зое Брунет

Instagram

Нагадаємо, збірна Бельгії на ЧС-2018 зіграє в квартеті G з Панамою, Тунісом і Англією.

Перший матч команда проведе 18 червня зі збірною Панами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболістам під час ЧС порадили частіше мастурбувати.

Читайте всі новини по темі "ЧС-2018" на сайті "Обозреватель".

Тема
ЧС-2018
Об'єкт
збірна Бельгії з футболу
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