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Гармаш зізнався, що зробить, якщо заб'є "Шахтарю"

1.5т Читати матеріал російською

Півзахисник "Динамо" Денис Гармаш зізнався, що придумає новий жест для святкування голу, якщо заб'є у ворота "Шахтаря".

Денис Гармаш

Денис Гармаш

"Мої жести виходять спонтанно. Коли забив – прийшло в голову. Якщо заб'ю – щось нове придумаю", – цитує Гармаша tribuna.com.

У 2012 році півзахисника київського "Динамо" Дениса Гармаша дискваліфікували на 3 матчі за жест, показаний у грі "Шахтар" - "Динамо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 липня, "Динамо" обіграло донецький "Шахтар" і 8-й раз в історії завоювало Суперкубок України. Матч в Одесі на стадіоні "Чорноморець" завершився з рахунком 2:1. Переможний гол забив саме Денис Гармаш.

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Нагадаємо, що центральна зустріч 3-го туру чемпіонату України в Favbet лізі "Динамо" - "Шахтар" відбудеться 10 серпня на столичному НСК "Олімпійський". Напередодні було опубліковано розклад трансляцій цього матчу.

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Тема
Динамо - Шахтар
Особа
Денис Гармаш
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