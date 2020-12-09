Гармаш побив досягнення Реброва в "Динамо"

Максим Іншаков Футбол 18:38, 9.12.2020 Оновлено: 18:42, 9.12.2020

Півзахисник "Динамо" Денис Гармаш випередив свого колишнього одноклубника Сергія Реброва за кількістю матчів у єврокубках, повідомляє пресслужба віцечемпіонів України.

Зустріч 6-го туру Ліги чемпіонів проти "Ференцвароша" стало для 30-річного хавбека 73-ю на європейській арені у футболці столичної команди.

Крім того, Гармаш зрівнявся за кількістю виступів в євротурнірах з Валентином Белькевичем і Максимом Шацьких (по 73 гри).

Топ-3 футболістів "Динамо" за кількістю матчів в єврокубках за час незалежності України виглядає наступним чином:

  1. Олександр Шовковський 143

  2. Олег Гусєв 98

  3. Андрій Ярмоленко 80

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч 6-го туру Ліги чемпіонів "Динамо" – "Ференцеварош" завершився з рахунком 1:0. Вирішальний гол на рахунку Дениса Попова. Це дозволило київським футболістом продовжити виступи навесні в єврокубках. Після гри головний тренер "Динамо" Мірча Луческу зізнався, що сказав команді в перерві.

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