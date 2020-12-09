Гармаш і Сидорчук регулярно наступають на одні й ті ж граблі, – український тренер

Колишній головний тренер ФК "Миколаїв" і "Кримтеплиці" Олег Федорчук вважає, що лідери київського "Динамо" Сергій Сидорчук і Денис Гармаш поводяться емоційно нестабільно в матчах, ставлячи під загрозу підсумковий результат команди.

Відомий футбольний фахівець передбачає, що з віком футболісти повинні ставати мудрішими, але і "Гармаш, і Сидорчук, на жаль, регулярно наступають на одні й ті ж граблі".

У першому матчі в Угорщині Сергій заробив вилучення. У поєдинку на "Олімпійському" і він, і Гармаш здійснювали невиправдані фоли, після яких також був високий ризик заробити червону картку, впевнений Федорчук.

Олег Вікторович вказав на велику кількість помилок Сидорчука в простих ситуаціях, коли один із найдосвідченіших футболістів столичної команди діяв дуже невпевнено.

"Як кажуть футболісти, "потрапляв у запари". З м'ячем є проблема. Сподіватися на одного Шапаренка, який буде "зав'язувати"... Як не дивно, але на тлі Сидорчука Харатін був досить упевненим. Проблеми є в опорній зоні. Ми бачили з тим ж "Ювентусом", що, щойно йде тиск, гравці починають помилятися", – цитує Федорчука footboom.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вирішальна гра 6-го туру групового турніру Ліги чемпіонів між київським "Динамо" і "Ференцварошем" із Будапешта завершилася з рахунком 1:0. Денис Гармаш отримав у цій зустрічі жовту картку.