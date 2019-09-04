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4 вересня • оновлено в 10:59
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"Гарантую": Суркіс жорстко звернувся до ФФУ

2.2т Читати матеріал російською

Колишній президент Федерації футболу України Григорій Суркіс не має наміру повертатися в організацію.

Про це заявив молодший брат функціонера, президент київського "Динамо" Ігор Суркіс. Водночас він жорстко звернувся до нинішніх керівників асоціації.

Ігор Суркіс

Ігор Суркіс

ФК "Динамо" Київ

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"Я так скажу: у Федерацію футболу України Григорій Михайлович ніколи більше не повернеться. Він пройшов цей етап, пережив його, залишив яскравий слід. Тому ті пани, які рулять нашою федерацією футболу, нехай не турбуються. Але я гарантую, що їм прийдуть на зміну нові люди", – сказав бос "біло-синіх" у фільмі "Епоха Суркіса", приуроченому до 70-річчя Григорія Суркіса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент "Динамо" Ігор Суркіс жорстко пройшовся по президенту Прем'єр-ліги.

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Тема
ФФУ
Особи
Григорій Суркіс Ігор Суркіс
Тег
ФК Динамо Київ
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
і це сказало те яке розвалило Динамо. те яке заробляло гроші підпільними ставками.
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