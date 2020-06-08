Ганський футболіст прожив 75 днів в аеропорту через коронавірус

Ганський футболіст Ренді Хуан Мюллер прожив у терміналі аеропорту в місті Мумбаї з 21 березня по 3 червня, оскільки його рейс на батьківщину був скасований через коронавірус.

"Я приїхав в Індію на півроку. Ми заробляємо від 25 до 40 доларів за матч. Я рідко виходив на поле, тому не зміг заробити достатню кількість грошей. Коли в країні почався карантин, я вирішив повернутися в Гану і навіть купив квиток на літак на 30 березня, але уряд Індії закрив кордони. Мені не змогли знайти житло і відправили в аеропорт, з якого я так і не зумів полетіти", – цитує слова 23-річного гравця видання The ScottishSun.

Ренді Хуан Мюллер Milliyet

Мюллер розповів, що у нього швидко закінчувалися гроші. Його врятувало те, що люди, що екстрено прилітали в Мумбаї з інших країн, віддавали йому свою їжу, жертвували гроші та книги.

В один день він написав про свою ситуацію в Twitter. Його повідомлення помітили місцеві футбольні чиновники та допомогли Мюллеру переїхати в готель. Уряд Гани пообіцяв гравцю, що найближчим часом поверне його на батьківщину.

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