Головна Новини
8 червня • оновлено в 19:20
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Ганський футболіст прожив 75 днів в аеропорту через коронавірус

2.6т
Читати матеріал російською

Ганський футболіст Ренді Хуан Мюллер прожив у терміналі аеропорту в місті Мумбаї з 21 березня по 3 червня, оскільки його рейс на батьківщину був скасований через коронавірус.

"Я приїхав в Індію на півроку. Ми заробляємо від 25 до 40 доларів за матч. Я рідко виходив на поле, тому не зміг заробити достатню кількість грошей. Коли в країні почався карантин, я вирішив повернутися в Гану і навіть купив квиток на літак на 30 березня, але уряд Індії закрив кордони. Мені не змогли знайти житло і відправили в аеропорт, з якого я так і не зумів полетіти", – цитує слова 23-річного гравця видання The ScottishSun.

Ренді Хуан Мюллер

Ренді Хуан Мюллер

Milliyet

Мюллер розповів, що у нього швидко закінчувалися гроші. Його врятувало те, що люди, що екстрено прилітали в Мумбаї з інших країн, віддавали йому свою їжу, жертвували гроші та книги.

В один день він написав про свою ситуацію в Twitter. Його повідомлення помітили місцеві футбольні чиновники та допомогли Мюллеру переїхати в готель. Уряд Гани пообіцяв гравцю, що найближчим часом поверне його на батьківщину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексзірка "Манчестер Сіті" Самір Насрі пропав в ОАЕ під час пандемії коронавірусу.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Коронавірус
Місце
Індія Мумбаї
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 27 462.

    Вилікувалися:12 195. Померли: 797.

  • У світі захворіли більше 7 млн осіб, загинули – більше 406 тисяч.

  • Епіцентри коронавірусу в Україні знову перемістилися: названі регіони.

  • Ще одна країна перемогла коронавірус: там не залишилося жодного хворого.

  • Названо три області, де в Україні найбільше хворих на коронавірус.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
forZe
VS
FATE
Победа forZe с форой в -3,5 раунда
1.72 Сделать ставку
SMASH
VS
Endpoint
Победа Endpoint
1.65 Сделать ставку
BIG
VS
FaZe
Победа FaZe с форой в -1,5 карты
2,25 Сделать ставку
G2
VS
NaVi
Победа NaVi
1.70 Сделать ставку
Astralis
VS
NiP
Победа NiP
1.70 Сделать ставку
North
VS
Ambush
Победа North с форой в -3,5 раунда
1.62 Сделать ставку
Movistar Riders
VS
AGO
Победа Movistar Riders
1.65 Сделать ставку
Heroic
VS
Team Vitality
Победа Team Vitality
1.56 Сделать ставку
Порту
VS
Маритиму
Победа Порту с форой (-2)
1.97 Сделать ставку
Портимоненсе
VS
Бенфика
Портимоненсе с форой (+1.5)
1.77 Сделать ставку