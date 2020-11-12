Гандболіст віддав гольовий пас у дебютному матчі за футбольну збірну

Колишній гравець збірної Фарерських островів з гандболу Хілмар-Леон Якобсен відзначився результативною дією в своєму дебютному матчі за футбольну команду країни.

Він вийшов у стартовому складі на поєдинок проти Литви (1:2) і провів на полі всі 90 хвилин, відзначившись гольовою передачею в компенсований до другого тайму час. Це стало лише голом престижу для Фарерських островів, які пропустили два м'ячі в самій кінцівці першої половини.

У 2013 році у віці 16 років Якобсен почав кар'єру в команді "Торсхавн" і навіть провів кілька матчів за юнацькі збірні своєї країни (до 17 і до 19 років). Після цього він почав займатися гандболом, в який грав до 2020 року.

З сезону 2020/21 Хілмар-Леон повернувся в "Торсхавн" і провів 22 матчі у всіх турнірах, забивши 16 голів і віддавши 6 асистів. Якобсен виступає на позиції нападника.

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