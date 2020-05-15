Відомий український агент Дмитро Селюк жорстко розкритикував рішення керівництва "Локомотива" не продовжувати контракт з легендою клубу й екстренером київського "Динамо" Юрієм Сьоміним.

"Сьогоднішній день – ганьба всього російського футболу. Сьогодні корупція та злодійство перемогли гідність і честь. Якщо ми самі так ставимося до легенд, то чого чекати від молодих хлопчиків і дівчаток, як їх виховувати? Як пояснити їм, що результати не важливі, а важлива лояльність керівництву? Щоб працювати в "Локомотиві" потрібно бути ручним. Те, що відбулося мене приголомшило", – цитує слова Селюка видання Чемпіонат.

Юрій Сьомін Football.ua

Він також залишився вкрай незадоволений футболістами, які не заступилися за свого наставника і не висловили свою позицію з приводу його відходу з "Локомотива".

"Я не побачив виступи футболістів. У них немає своєї позиції. Якби Фергюсона (Сера Алекса Фергюсона – Ред.) Прибирали з "МЮ", то вся команда встала б на його захист. А у гравців "Локомотива" немає чоловічого начала, вони зарили голову в пісок і не заступилися за Сьоміна. Більшість з них знаходиться в клубі через Палича!" – додав Селюк.

Відзначимо, що у Сьоміна було чотири періоди роботи в "Локомотиві": 1986-1990, 1992-2005, 2009-2010 і 2016-2020. За цей час він виграв три чемпіонства, шість Кубків Росії та три Суперкубка. Контракт екстренера "Динамо" із "залізничниками" закінчується 31 травня 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дмитро Селюк звернувся в Генпрокуратуру РФ із закликом порушити кримінальну справу проти ФК "Локомотив".