Ганьба "Реала" в Лізі чемпіонів: Моуріньо виставив ультиматум мадридцям

Знаменитий португальський фахівець Жозе Моуріньо готовий вдруге в кар'єрі прийняти мадридський "Реал".

"Особливий" вже працював із "вершковими" у 2010-2013 роках, а після ганебного вильоту іспанців з Ліги чемпіонів хоче знову очолити "королівський клуб", пише El Chiringuito. При цьому, за даними джерела, Моуріньо виставив жорсткі умови керівництву "Реала".

Жозе Моуріньо

Зокрема португальський тренер хоче отримати гарантії того, що йому буде дозволено провести чистку складу команди. Також він розраховує отримати повний контроль над комплектуванням нового колективу.

Нагадаємо, мадридський "Реал" за сумою двох матчів програв амстердамському "Аяксу" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів із загальним рахунком — 3:5.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у матчі Ліги чемпіонів між "Реалом" і "Аяксом" трапився скандальний епізод з використанням арбітром системи відеоповтору.

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