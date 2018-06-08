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"Футболоб*ндерівці" заборонили ще одній зірці Росії виступати на ЧС-2018

2.7тЧитати новину російською

Концерти російської співачки Земфіри в Нижньому Новгороді і Калінінграді РФ заборонили через чемпіонат світу з футболу.

"Ми отримали категоричну заборону на проведення будь-яких культурно-масових заходів на критих майданчиках на період проходження чемпіонату світу з футболу", - йдеться на сайті артистки.

Відзначається, що компанія "Планета Плюс", що займалася організацією фестивалів за участю Земфіри, провела зустрічі з представниками адміністрацій і силових відомств регіонів і підписала необхідні угоди, однак потім їм відмовили в праві проводити концерти.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 червня співачка Юлія Чичеріна оголосила, що їй заборонили виступати в Ростові-на-Дону перед уболівальниками. Організатори повідомили співачці, що її репертуар асоціюється з військовою тематикою, яка заборонена на заходах під егідою ФІФА. Артистка у відповідь назвала представників організації "футболобандерівцями".

Читайте всі новини по темі "ЧС-2018" на сайті "Обозреватель".

Теми
ЧС-2018анексія КримуВійна на Донбасі
Особи
ЗемфіраЮлія Чичеріна
Місце
Росія
Об'єкт
ФІФА
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