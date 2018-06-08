"Футболоб*ндерівці" заборонили ще одній зірці Росії виступати на ЧС-2018

Концерти російської співачки Земфіри в Нижньому Новгороді і Калінінграді РФ заборонили через чемпіонат світу з футболу.

"Ми отримали категоричну заборону на проведення будь-яких культурно-масових заходів на критих майданчиках на період проходження чемпіонату світу з футболу", - йдеться на сайті артистки.

Відзначається, що компанія "Планета Плюс", що займалася організацією фестивалів за участю Земфіри, провела зустрічі з представниками адміністрацій і силових відомств регіонів і підписала необхідні угоди, однак потім їм відмовили в праві проводити концерти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 червня співачка Юлія Чичеріна оголосила, що їй заборонили виступати в Ростові-на-Дону перед уболівальниками. Організатори повідомили співачці, що її репертуар асоціюється з військовою тематикою, яка заборонена на заходах під егідою ФІФА. Артистка у відповідь назвала представників організації "футболобандерівцями".