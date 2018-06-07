Любителька терористів "Л/ДНР" визвірилася на ФІФА через ЧС-2018

Російська співачка Юлія Чичеріна, якій Міжнародна федерація футболу заборонила виступати на заходах ЧС-2018, гнівно відреагувала на таке рішення. Артистка потрапила під санкції через те, що відвідувала анексуваний Крим і Донбас, після чого засипала організаторів мундіалю образами.

"Слава Богу, футболобандерівці заборонили мене у Ростові-папі, за сотню кілометрів від якого в багатостраждальній Горлівці діти сплять в ванних, щоб їх вночі не посікло осколками. Багато на Донбасі вважають, що росіяни не приходять на допомогу своїм через цю футбольної вакханалію. Як відомо рок-музика протесту", - наводить слова Чичеріної КП.

Відзначимо, що Юлія Чичеріна не раз давала концерти на Донбасі. Вона також отримала "паспорт громадянки ЛНР" і відзначилася образами на адресу українців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні старту чемпіонату світу з футболу 2018 року в Росії в Конгресі США приготували резолюцію по РФ.