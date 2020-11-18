Футбольний юрист розповів, що чекає збірну України після скасування матчу зі Швейцарією у Лізі націй

Футбольний юрист Юрій Юрченко вважає, що доля збірної України після скасування матчу проти команди Швейцарії залежить від оцінки УЄФА рішення відправити весь склад нашої команди на карантин

Юрченко вважає, що може бути тільки два шляхи розвитку ситуації.

"Як УЕФА розцінить рішення про направленя всього складу команди на карантин, чи не є це зловживанням правом і ситуацією зі сторони країни суперника. Якщо зловживання не було – тоді жереб. Якщо перестаралися з карантином – тоді поразка Швейцарії. Перенесення матчу, найімовірніше, не буде, оскільки, якщо справу вже передано до Дисциплінарного комітету, то відповідно перед цим УЄФА вже ухвалено рішення не переносити матч", – сказав Юрченко в інтерв'ю "Чемпіону".

На його думку, збірна Швейцарії більше заслуговує на технічну поразку за скасований матч, ніж українська команда.

"Збірна України і УАФ відмовилися виставляти молодіжний склад, щоб однозначно не програти (на максимальне ослаблення, можливо, і розраховували в Швейцарії), а так є шанс поборотися за технічну поразку для Швейцарії. І під час жеребкування є більше шансів, ніж допомогти супернику, виставивши на порядок слабший склад від основи", – зазначив адвокат.

На думку юриста, позиція УАФ, найімовірніше, в тому, що ми готові були грати, і рішення швейцарського кантону / лікаря стало перешкодою, а не рішення або дії збірної України / УАФ.

"Держава (Швейцарія) втрутилася, хоча сам УЄФА і дозволив їй це зробити своїм регламентом", – підсумував Юрченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч 6-го туру Ліги націй Швейцарія – Україна була скасована після того, як у низки наших гравців був виявлений COVID-19.

Лікар кантону Люцерна пояснив своє рішення заборонити футболістам проводити матч. Пізніше директор збірної Швейцарії назвав ситуацію з грою ганьбою.

Нагадаємо, що гра 1-го туру між між цими командами завершилася з рахунком 2:1 на нашу користь.