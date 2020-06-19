Футбольний матч у Сербії спровокував спалах коронавірусу в Чорногорії

"Вічне дербі" між белградськими "Партизаном" і "Црвеною Звездою", яке відбулося в рамках півфіналу Кубка Сербії, спровокувало спалах коронавірусу в сусідній Чорногорії.

Незважаючи на заклик дотримуватися дистанції в один метр між уболівальниками, трибуни стадіону, на якому проходив матч, були переповнені – гру відвідали близько 15 тисяч фанатів.

Як повідомляє видання Sport.Blic.rs, директор чорногорської клініки Евто Ераковіч заявив, що за неофіційною інформацією громадяни його країни відвідали дербі між "Партизаном" і "Црвеною Зіркою", яке відбулося 10 червня, і привезли коронавірус у Чорногорію. Він звинуватив їх у безвідповідальності.

Відзначається, що протягом 42 днів у країні не було зафіксовано жодного нового випадку COVID-19, однак після 14 червня позитивний тест на наявність захворювання здали вже дев'ять осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в російській Прем'єр-лізі хочуть провести матч між футбольними клубами "Сочі" та "Ростов", незважаючи на спалах коронавірусу в одній з команд.