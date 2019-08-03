Показ матчу 2-го туру Першої ліги чемпіонату України з футболу між "Прикарпаттям" і Краматорська "Авангардом" ознаменувався курйозом.

На 16-й хвилині трансляція зі стадіону з Івано-Франківська перервалася, і в ефірі з'явився незрозумілий чоловік і сумка з кактусом.

Цей інцидент викликав бурхливу реакцію в коментарях до трансляції. Користувачі почали обурюватися, що за "порно" їм показують, і питати коли повернеться футбол.

Через 70 секунд показ гри відновився.

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