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Футбольний матч чемпіонату України перервали на "порно" - опубліковано відео

2.6т Читати матеріал російською

Показ матчу 2-го туру Першої ліги чемпіонату України з футболу між "Прикарпаттям" і Краматорська "Авангардом" ознаменувався курйозом.

На 16-й хвилині трансляція зі стадіону з Івано-Франківська перервалася, і в ефірі з'явився незрозумілий чоловік і сумка з кактусом.

Цей інцидент викликав бурхливу реакцію в коментарях до трансляції. Користувачі почали обурюватися, що за "порно" їм показують, і питати коли повернеться футбол.

Футбольний матч чемпіонату України перервали на "порно" - опубліковано відео

Через 70 секунд показ гри відновився.

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Місце
Україна Івано-Франківськ
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