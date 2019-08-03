Показ матчу 2-го туру Першої ліги чемпіонату України з футболу між "Прикарпаттям" і Краматорська "Авангардом" ознаменувався курйозом.
На 16-й хвилині трансляція зі стадіону з Івано-Франківська перервалася, і в ефірі з'явився незрозумілий чоловік і сумка з кактусом.
Цей інцидент викликав бурхливу реакцію в коментарях до трансляції. Користувачі почали обурюватися, що за "порно" їм показують, і питати коли повернеться футбол.
Через 70 секунд показ гри відновився.
Як повідомляв OBOZREVATEL, нападник ірландського клубу "Кліфтонвілл" отримав три місяці в'язниці за публікацію порно в мережі інтернет .
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