Футбольний клуб вшанував пам'ять воротаря, розстріляного в "ДНР" за прапор України

Футбольний клуб "Авангард" (Краматорськ) прийняв рішення навічно вилучити з обiгу номер 1 і закріпити його за своїм колишнім голкіпером Степаном Чубенком.

16-річний Чубенко був схоплений і вбитий терористами "ДНР" за проукраїнську позицію в липні 2014 року. Степан був затриманий в Донецьку за жовто-блакитну стрічку на рюкзаку.

Бити неповнолітнього футболіста бандити почали ще в мiстi. Потім відвезли в Горбачево-Михайлівка, де після страшних катувань 25 липня розстріляли.

У розстрілі 16-річного хлопця під командуванням "комбата" Вадима Погодіна ("Керч") брали участь терористи Сухомлинов ("Буба") і Москальов ("Жора").

У червні 2017 року вбивця Чубенко Вадим Погодін був затриманий в Криму за запитом української влади і поміщений в ізолятор тимчасового утримання в Сімферополі. Однак окупаційна влада Криму відмовилися видати терориста українській стороні. Пізніше з'явилася інформація, що Погодін був відпущений на свободу.

У листопаді 2017-го Дзержинський міський суд Донецької області 10 листопада виніс заочний вирок вбивцям.

Злочинці визнані винними і засуджені до довічного ув'язнення за п.п. 3, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу.

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