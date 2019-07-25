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Футбольний клуб вшанував пам'ять воротаря, розстріляного в "ДНР" за прапор України

7.3т Читати матеріал російською

Футбольний клуб "Авангард" (Краматорськ) прийняв рішення навічно вилучити з обiгу номер 1 і закріпити його за своїм колишнім голкіпером Степаном Чубенком.

Футбольний клуб вшанував пам'ять воротаря, вбитого в "ДНР" за прапор України

16-річний Чубенко був схоплений і вбитий терористами "ДНР" за проукраїнську позицію в липні 2014 року. Степан був затриманий в Донецьку за жовто-блакитну стрічку на рюкзаку.

Бити неповнолітнього футболіста бандити почали ще в мiстi. Потім відвезли в Горбачево-Михайлівка, де після страшних катувань 25 липня розстріляли.

У розстрілі 16-річного хлопця під командуванням "комбата" Вадима Погодіна ("Керч") брали участь терористи Сухомлинов ("Буба") і Москальов ("Жора").

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У червні 2017 року вбивця Чубенко Вадим Погодін був затриманий в Криму за запитом української влади і поміщений в ізолятор тимчасового утримання в Сімферополі. Однак окупаційна влада Криму відмовилися видати терориста українській стороні. Пізніше з'явилася інформація, що Погодін був відпущений на свободу.

У листопаді 2017-го Дзержинський міський суд Донецької області 10 листопада виніс заочний вирок вбивцям.

Злочинці визнані винними і засуджені до довічного ув'язнення за п.п. 3, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу.

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Степан Чубенко
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Сало Уронили
Сало Уронили
я не спы3ты ть. так прыдумае-обоз.а черти верят.от уе6ки
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Как свинорусы прокоментируют?! Хотя для вас мразей это же норма. Русиш фашисты
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Прейро, а чего,мразь,здесь комментировать,это документы? Убийцы Бузины где?
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Waix Alex
Waix Alex
Чтоб сдохли все антиукраинские рашисты!
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