Футбольний арбітр забив м'яч і зарахував його: опубліковано відео

Курйозний епізод стався в матчі четвертого дивізіону чемпіонату Нідерландів з футболу між командами "Харкемасе Бойс" і "Хук". Рефері поєдинку Моріс Пааруіc зарахував гол, який забив сам.

Під час атаки футболіст "Харкемасе Бойс" спробував вибити м'яч з воріт і потрапив арбітра, який стояв поруч. Пааруіc не зміг ухилитися від м'яча, і той залетів у рамку після рикошету. Суддя прийняв рішення зарахувати взяття воріт.

Матч завершився перемогою "Харкемасе Бойс" з рахунком 4:2. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

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Нагадаємо, що подібний інцидент стався минулої осені в Росії. На матчі чемпіонату Дагестану між командами "Кіз ДД" і "Манас" забитим м'ячем відзначився арбітр зустрічі Атай Даудов. Після відбитого воротарем пенальті в ворота господарів м'яч зрикошетив у суддю і відлетів у ворота.

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