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Футбольний арбітр влаштував на матчі "найбільший тролінг в історії"

2.5тЧитати матеріал російською

Арбітр Генк Нуса став справжнім героєм у матчі албанських зірок футболу, Граніта Джака і Мiлота Рашіци, які разом зі своїми друзям зіграли в честь 20-річчя визволення Приштини.

В одному з епізодів він яскраво потролив гравця команди Джака Мухаррема Сахiтi. Захисник вступив у конфлікт з опонентом. Рефері підкликав футболіста до себе і потягнувся в кишеню за карткою.

Переляканий Сахiтi почав протестувати і в цей момент Нуса витягнув звичайну білу хустку, якою витер собі обличчя.

У коментарях такий вчинок судді назвали "найбільшим тролінгом в історії". OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Like a boss 😎 @artmotionnet

Публікація від 433 (@ 433)

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КосовоПриштина
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