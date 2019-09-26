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27 вересня • оновлено в 19:02
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Футбольний арбітр виповз на матч п'яним

8.1т Читати матеріал російською

Курйозний епізод трапився на матчі чеських молодіжних команд "Бероуна" і "Слауна".

Суддя на лінії Мілан Шефара був настільки п'яний, що не міг нормально рухатися. Рефері хитався і кілька разів падав. Після того, як арбітр пробіг пристойну дистанцію вздовж кромки поля, він не витримав і приліг. Стюарди хотіли відвести його в підтрибунне приміщення, але він, як справжній професіонал, вирішив залишитися на полі.

За підсумками інциденту чеська футбольна асоціація порушила дисциплінарну справу щодо Шефари.

"Його делегація призупинена до винесення вердикту. SKFS вважає поведінку судді неприйнятною і суворо карає за такі ексцеси", – відзвітувало керівництво.

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З'явилося відео п'яного дебошу російських боксерів на чемпіонаті світу

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях і член Залу слави Бі Джей Пенн взяв участь у черговій вуличній бійці. Спортсмена помітили під час п'яної бійки на Гаваях.

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Чехія
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Pooh Vini
Pooh Vini
Русский эмигран 100'/.
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филипп филипыч
филипп филипыч
Pooh Vini, твои слова просто слова. украина первая в мире про детскому алкоголизму это факт. теперь смешно?))
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