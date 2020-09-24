Футбольний агент: у вболівальників "Динамо" зараз повне здивування

Михайло Морозов Футбол 12:40, 24.09.2020 Оновлено: 12:51, 24.09.2020

Футбольний агент і менеджер В'ячеслав Заховайло поділився своєю думкою про виїзну перемогу "Динамо" в першому матчі плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Гента" (2:1).

На своїй сторінці у Facebook він привітав киян із гарним результатом, який наблизив киян до групового етапу ЛЧ. Заховайло також відзначив вплив Мірчі Луческу на команду.

"Залишається тільки привітати з гарним результатом. Це ще не остаточна перемога, але "Динамо" дуже близьке до вирішення поставленого завдання. У багатьох уболівальників команди зараз повне здивування. Гравці ті самі, грають начебто не так яскраво... але є результат. Хочу всім нагадати: у нас тренер з'явився", – написав він.

В'ячеслав Заховайло заявив, що фанати "Динамо" дуже здивовані
Facebook В'ячеслава Заховайло

Як повідомляв OBOZREVATEL, румунський наставник "Динамо" оцінив гру команди в матчі з "Гентом", а тренер бельгійців поскаржився на помилки, допущені його підопічними.

Капітан українського клубу Сергій Сидорчук розповів, на чому наполягав Луческу в поєдинку плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.

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