Футбольний агент: у вболівальників "Динамо" зараз повне здивування

Футбольний агент і менеджер В'ячеслав Заховайло поділився своєю думкою про виїзну перемогу "Динамо" в першому матчі плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Гента" (2:1).

На своїй сторінці у Facebook він привітав киян із гарним результатом, який наблизив киян до групового етапу ЛЧ. Заховайло також відзначив вплив Мірчі Луческу на команду.

"Залишається тільки привітати з гарним результатом. Це ще не остаточна перемога, але "Динамо" дуже близьке до вирішення поставленого завдання. У багатьох уболівальників команди зараз повне здивування. Гравці ті самі, грають начебто не так яскраво... але є результат. Хочу всім нагадати: у нас тренер з'явився", – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, румунський наставник "Динамо" оцінив гру команди в матчі з "Гентом", а тренер бельгійців поскаржився на помилки, допущені його підопічними.

Капітан українського клубу Сергій Сидорчук розповів, на чому наполягав Луческу в поєдинку плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.