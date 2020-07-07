Футбольний агент – главі комітету арбітрів УАФ: ви всіх за ідіотів тримаєте?

Футбольний менеджер і агент В'ячеслав Заховайло відповів на слова глави комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі, який раніше прокоментував суперечливий епізод з призначенням пенальті у ворота "Зорі" в матчі УПЛ проти "Олександрії".

Італійський фахівець заявив, що головна арбітриня зустрічі Катерина Монзуль була права, коли не зафіксувала офсайд у цьому епізоді, і розкритикував українських футбольних експертів.

"Це звучить як виклик для всієї футбольної громадськості. Містер Лучі... Ви що, всіх за ідіотів тримаєте? Або Ви працюєте в приватній лавці? Будьте люб'язні, проведіть зустріч з журналістами і незалежними експертами і підтвердіть або спростуйте домисли громадськості. Своїми діями Ви підриваєте авторитет до суддів і до системи VAR. Це суддівство і відмазки Лучі – приниження нашого інтелекту. Ось саме цим я і незадоволений. Будь-яка футбольна людина визнає, що ця "точка" була "намальована"", – написав Заховайло на своїй сторінці в Facebook.

Заховайло відповів Лучано Лучі, назвавши його слова хамством Facebook В'ячеслава Заховайло

Як повідомляв OBOZREVATEL, після матчу з "Олександрією" півзахисник "Зорі" Артем Громов виступив з жорсткою критикою суддівства в українській Прем'єр-лізі.