Футбольне кладовище: італійський фотограф показав, на що перетворилася "Донбас Арена"

Італійський фотограф Джорджіо Бьянчі показав, як виглядає в березні 2018 року донецький стадіон "Донбас Арена". Пронизливі знімки автор розмістив у себе на сторінці в Facebook.

У кадр потрапили засніжений газон арени, розбиті вікна фасаду, а також внутрішні приміщення. Сумні кадри не залишили байдужими передплатників італійця.

"Мертвий стадіон. Футбольне кладовище", - дуже ємко охарактеризував побачене один з друзів фотографа.

Донбас Арена Facebook Giorgio Bianchi

Донбас Арена Facebook Giorgio Bianchi

Донбас Арена Facebook Giorgio Bianchi

Донбас Арена Facebook Giorgio Bianchi

Донбас Арена Facebook Giorgio Bianchi

Донбас Арена Facebook Giorgio Bianchi

Донбас Арена Facebook Giorgio Bianchi

Донбас Арена Facebook Giorgio Bianchi

Раніше "Обозреватель" повідомляв, що жителі Донецька сильно засмучені тим, що стан "Донбас Арени", яку рік тому захопили терористи "ДНР", з кожним днем стає все сумнішим. На стадіоні "Шахтаря" і навколо нього ніби все вимерло.